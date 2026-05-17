Venezuela l’attacco fulmineo di Trump contro Maduro scuote la costa

Il Venezuela si trova al centro di nuove tensioni dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti ha lanciato un attacco contro l’attuale governo. La caduta improvvisa di Maduro ha generato incertezze sul futuro politico del paese e sul ruolo di chi dovrà assumere il controllo. La responsabile delle relazioni estere ha dichiarato di voler mantenere la stabilità, mentre si attendono sviluppi sulla gestione del vuoto istituzionale lasciato dalla crisi in corso.

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? Punti chiave Come potrà Delcy Rodríguez stabilizzare il potere dopo l'attacco di Trump?. Chi gestirà il vuoto istituzionale lasciato dalla caduta improvvisa di Maduro?. Perché l'operazione militare ha colpito zone residenziali civili come Catia La Mar?. Cosa accadrà ai 500 prigionieri politici rimasti nelle carceri venezuelane?.? In Breve Operazione Absolute Resolve colpisce Catia La Mar alle ore 2 del mattino.. Due anziani residenti perdono la vita durante l'attacco alle postazioni militari.. Manifestanti si radunano davanti a El Helicoide per i 500 prigionieri politici.. Delcy Rodríguez riceve il riconoscimento politico dopo l'azione delle Delta Force. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezuela, l’attacco fulmineo di Trump contro Maduro scuote la costa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VENEZUELA | Maduro cruza a Trump por las sanciones Sullo stesso argomento Venezuela, il potere di Maduro si estende: presa la magistraturaL'Assemblea Nazionale venezuelana ha confermato il controllo totale sulla magistratura con la nomina di Devoe a procuratore generale, un movimento... Venezuela, la nuova era post-Maduro: tornano Eni e RepsolL'accordo siglato il 13 marzo 2026 tra Eni, la spagnola Repsol e la compagnia di Stato venezuelana PDVSA rappresenta un...