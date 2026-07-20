Terranuova Traiana colpo in difesa | arriva dalla Pistoiese il giovane Raffaele Cuomo

Da sport.quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Terranuova Traiana ha annunciato l’arrivo di Raffaele Cuomo, difensore classe 2006 proveniente dalla Pistoiese. Il giocatore è stato acquisito con la formula del prestito e si unirà alla squadra per la stagione 2026-2027. Cuomo, giovane e già abituato a competere a livelli elevati, rafforza il reparto difensivo del club biancorosso.

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Arezzo, 20 luglio 2026 –  Il Terranuova Traiana rinforza il proprio reparto arretrato con un innesto giovane ma già abituato al calcio dei grandi. La società biancorossa ha infatti ufficializzato l’arrivo di Raffaele Cuomo, difensore classe 2006 acquisito con la formula del prestito dalla Pistoiese per la stagione sportiva 20262027. Originario di Pistoia, Cuomo è considerato un profilo di grande prospettiva per la categoria. Difensore duttile, in grado di ricoprire più ruoli lungo la linea arretrata, sarà subito a disposizione di mister Stefano Calderini in vista del quarto storico campionato di Serie D nella storia del club valdarnese. Il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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