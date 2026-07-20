Terranuova Traiana colpo in difesa | arriva dalla Pistoiese il giovane Raffaele Cuomo

Notizia in breve

Il Terranuova Traiana ha annunciato l’arrivo di Raffaele Cuomo, difensore classe 2006 proveniente dalla Pistoiese. Il giocatore è stato acquisito con la formula del prestito e si unirà alla squadra per la stagione 2026-2027. Cuomo, giovane e già abituato a competere a livelli elevati, rafforza il reparto difensivo del club biancorosso.