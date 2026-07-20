Colpaccio in difesa per il Terranuova Traiana | arriva il classe 2006 Raffaele Cuomo
Il Terranuova Traiana ha annunciato l’ingaggio del difensore Raffaele Cuomo, classe 2006, in prestito dalla FC Pistoiese. La firma riguarda la stagione 2026-2027.
Arezzo, 20 luglio 2026 – . ASD Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Raffaele Cuomo, rilevando per la stagione sportiva 20262027 con la formula del prestito da FC Pistoiese. Difensore duttile e di grande prospettiva, classe 2006 di Pistoia, Cuomo rappresenta un innesto di assoluto valore per il reparto arretrato. Il giovane calciatore si metterà subito a disposizione di mister Stefano Calderini per affrontare il quarto storico campionato di Serie D nella storia del club, abbinando freschezza atletica a una già solida esperienza nella categoria. Subito in ritiro. Il nuovo acquisto si unirà al gruppo squadra già a partire da sabato prossimo, 25 luglio, giorno in cui scatterà ufficialmente la preparazione precampionato per l’avvio della nuova stagione agonistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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