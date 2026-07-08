terranuova traiana arriva il giovane lucio chiodini

A Terranuova Traiana arriva un nuovo giocatore giovane, Lucio Chiodini. La squadra di serie D sta rafforzando la rosa in vista della stagione 2026-2027, che sarà la quarta volta in cui partecipa al campionato nazionale e la terza consecutiva. Chiodini si unisce al gruppo mentre la società prepara l’organico per affrontare il nuovo campionato.

Arezzo, 08 luglio 2026 – Nuovo innesto giovane e di prospettiva per l'ASD Terranuova Traiana, che continua a costruire la rosa in vista della stagione sportiva 2026-2027, la quarta partecipazione della propria storia al campionato nazionale di Serie D e la terza consecutiva. La società biancorossa ha ufficializzato l'accordo per l'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive di Lucio Chiodini, difensore laterale sinistro classe 2008, che entrerà a far parte della prima squadra e sarà a disposizione del tecnico Stefano Calderini per il prossimo campionato. Nonostante la giovane età, Chiodini può già vantare un percorso di formazione di grande rilievo, maturato all'interno di alcuni dei più importanti settori giovanili del territorio e del panorama professionistico nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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