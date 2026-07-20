Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai comitati contrari al progetto. La decisione permette di proseguire i lavori del termovalorizzatore di Santa Paolomba, iniziati a maggio. Contestualmente, sono stati respinti anche i ricorsi riguardanti il ritrovamento di reperti archeologici sul sito, che avevano portato a richieste di fermare temporaneamente il cantiere.

Niente stop al termovalorizzatore di Santa Paolomba. Il Tar del Lazio ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dai comitati contrari all'impianto dei rifiuti voluto dal sindaco Roberto Gualtieri, consentendo così la prosecuzione dei lavori del cantiere aperto lo scorso maggio. I giudici amministrativi hanno infatti deciso di non concedere la sospensione cautelare dell'ordinanza con cui, il 16 gennaio scorso, Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario per il Giubileo, ha rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per il progetto. Il via libera riguarda il progetto del polo impiantistico denominato «Parco delle risorse circolari», previsto a Santa Palomba e proposto dalla società RenewRome Srl. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Termovalorizzatore e reperti archeologici, il Tar respinge le richieste dei Comitati: il cantiere va avanti

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