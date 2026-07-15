Sorpresa nei lavori al Ninfeo di Lecco | spuntano dei reperti archeologici il cantiere resta aperto fino al 7 ottobre

Da ilgiorno.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i lavori al Ninfeo di Lecco sono stati rinvenuti vasche, fontane antiche, camminamenti, pavimenti e una canaletta, che hanno interrotto temporaneamente le operazioni. Il cantiere rimarrà aperto fino al 7 ottobre per consentire ulteriori scavi e analisi dei reperti archeologici trovati nel terreno. La scoperta ha aggiunto elementi storici al sito, già noto per la sua rilevanza archeologica.

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Lecco, 15 luglio 2026 –  Vasche, antiche fontane, camminamenti, pavimenti, e, solo ieri, anche una canaletta. Il terreno a volte è come un libro di storia e scavare equivale a sfogliarne e leggerne le pagine che si credevano perdute per sempre. Durante i lavori nel giardino della biblioteca comunale di Lecco e di consolidamento e restauro del Ninfeo della villa dove è stata trasferita nel 1982 sono emersi alcune criticità tecniche inaspettate, come spesso succede durante interventi pubblici, ma anche piacevoli sorprese.  Vasche e fontane d’epoca  . Sono infatti riaffiorati alcuni reperti archeologici e manufatti storici di cui non si credeva rimanesse traccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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