Durante i lavori al Ninfeo di Lecco sono stati rinvenuti vasche, fontane antiche, camminamenti, pavimenti e una canaletta, che hanno interrotto temporaneamente le operazioni. Il cantiere rimarrà aperto fino al 7 ottobre per consentire ulteriori scavi e analisi dei reperti archeologici trovati nel terreno. La scoperta ha aggiunto elementi storici al sito, già noto per la sua rilevanza archeologica.

Lecco, 15 luglio 2026 – Vasche, antiche fontane, camminamenti, pavimenti, e, solo ieri, anche una canaletta. Il terreno a volte è come un libro di storia e scavare equivale a sfogliarne e leggerne le pagine che si credevano perdute per sempre. Durante i lavori nel giardino della biblioteca comunale di Lecco e di consolidamento e restauro del Ninfeo della villa dove è stata trasferita nel 1982 sono emersi alcune criticità tecniche inaspettate, come spesso succede durante interventi pubblici, ma anche piacevoli sorprese. Vasche e fontane d’epoca . Sono infatti riaffiorati alcuni reperti archeologici e manufatti storici di cui non si credeva rimanesse traccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Lecco.

© Ilgiorno.it - Sorpresa nei lavori al Ninfeo di Lecco: spuntano dei reperti archeologici, il cantiere resta aperto fino al 7 ottobre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovo Lungomare di Napoli, slitta ancora la fine dei lavori: cantiere aperto fino al 30 novembreI lavori di restyling del Lungomare di Napoli sono stati prorogati fino al 30 novembre.

Aurelia, al via i lavori sul cavalcavia di Santa Marinella: cantiere fino a settembreA partire dalla prossima settimana, i veicoli che percorrono la strada statale 1 Aurelia nel tratto di Santa Marinella dovranno fare i conti con un...

Argomenti più discussi: Sorpresa nei lavori al Ninfeo di Lecco: spuntano dei reperti archeologici, il cantiere resta aperto fino al 7 ottobre; Sorpresa dagli scavi archeologici, slitta il recupero del Ninfeo nel giardino della Biblioteca.

Sorpresa nei lavori al Ninfeo di Lecco: spuntano dei reperti archeologici, il cantiere resta aperto fino al 7 ottobreLa scoperta: riaffiorati reperti archeologici e manufatti storici di cui si pensava di aver perso traccia. Per questo intervento sono stati stanziati 130mila euro ... ilgiorno.it

Lecco, restauro del Ninfeo a Villa Pozzoli spuntano reperti storici, lavori prorogati a OttobreSono in pieno svolgimento i lavori di consolidamento e restauro del Ninfeo presso la biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco. L’intervento, affidato il 26 Novembre 2025 all’impresa Magistri srl di ... resegoneonline.it