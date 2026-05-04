Forno crematorio il Tar respinge la sospensiva | si va avanti

Il Tribunale Amministrativo ha respinto la richiesta di sospensiva riguardante il progetto del forno crematorio collegato al cimitero comunale di Maddaloni. Di conseguenza, i lavori possono proseguire senza interruzioni, almeno fino a nuove decisioni. La decisione riguarda l’istanza presentata contro l’autorizzazione con cui è stato approvato l’intervento. La questione rimane aperta e non ci sono ancora indicazioni di possibili ulteriori ricorsi.

Nessuno stop, almeno per ora, al progetto del tempio crematorio annesso al cimitero comunale di Maddaloni. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla società Taxus srl, che chiedeva la sospensione degli atti con cui il.🔗 Leggi su Casertanews.it Forno crematorio QUA NON SI PASSA. PRONTI ALLE BARRICATE Notizie correlate Consorzio Asi Caserta, Tar respinge la sospensiva. "Legittimo commissariamento della Regione"Il Tar Campania respinge la richiesta di sospensiva e, almeno in questa fase, dà ragione alla Regione nella delicata vicenda che riguarda il... Alimena, no del Tar alla sospensiva chiesta dal Comune: avanti con il commissario ad actaRespinta dal Tar l'istanza di sospensione del decreto regionale che dispone l'invio del commissario ad acta al Comune di Alimena per procedere alla...