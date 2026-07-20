Una Volkswagen con persone incappucciate a bordo è stata vista domenica pomeriggio in diverse zone di Terlizzi. Gli occupanti hanno tentato di entrare in alcune abitazioni, anche ai piani superiori. Il sindaco ha diffuso un messaggio sui social, avvertendo i cittadini di prestare attenzione a questa auto sospetta. Non ci sono segnalazioni di furti avvenuti, ma l'auto è stata notata più volte durante il pomeriggio. La polizia sta indagando sugli avvistamenti.

Una Volkswagen con a bordo alcune persone incappucciate è stata avvistata domenica pomeriggio in diverse zone di Terlizzi. Gli occupanti avrebbero tentato di introdursi in alcune abitazioni, comprese quelle situate ai primi piani degli edifici. A rendere pubblico l’accaduto è stato il sindaco Michelangelo De Chirico, che attraverso un video diffuso sui propri canali social ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi presenza o movimento sospetto. «È stato un pomeriggio abbastanza movimentato a causa di questa Volkswagen che girava per le strade della città con persone incappucciate, che hanno tentato di intrufolarsi anche in alcune abitazioni poste ai primi piani», ha spiegato il primo cittadino. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - «Attenti all'auto con persone incappucciate a bordo: sono ladri che cercano di entrare in casa». L'allarme social del sindaco di Terlizzi

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