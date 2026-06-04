Allarme furti nelle villette di Via Pennini | ladri in azione anche con le famiglie in casa
Nella zona residenziale di Via Pennini, ad Avellino, si sono verificati diversi furti nelle case, anche mentre le famiglie erano presenti in casa. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti. La situazione ha generato preoccupazione tra gli abitanti, che chiedono maggiori controlli e interventi di sicurezza. Finora non sono stati individuati i responsabili degli episodi.
Avellino, 4 giugno 2026 – La zona residenziale di Via Pennini, ad Avellino, continua a essere teatro di episodi di furto ai danni delle abitazioni private. Negli ultimi giorni, dopo un tentativo fallito registrato la scorsa settimana, ignoti sono riusciti a introdursi nottetempo in una villetta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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