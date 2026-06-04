Allarme furti nelle villette di Via Pennini | ladri in azione anche con le famiglie in casa

Notizia in breve

Nella zona residenziale di Via Pennini, ad Avellino, si sono verificati diversi furti nelle case, anche mentre le famiglie erano presenti in casa. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti. La situazione ha generato preoccupazione tra gli abitanti, che chiedono maggiori controlli e interventi di sicurezza. Finora non sono stati individuati i responsabili degli episodi.