Terenziani Confedilizia | L’amministrazione prenda le distanze da Avs e Pd di Firenze

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’amministrazione è stata invitata a prendere le distanze dalla proposta di Avs e Pd a Firenze, che prevede la requisizione delle case private vuote. La proposta, presentata da Vincenzo Pizzolo, vicepresidente del Consiglio comunale, è stata annunciata alcuni giorni fa. Terenziani di Confedilizia ha commentato la questione, chiedendo un netto distacco da questa iniziativa.

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La proposta di Avs – illustrata qualche giorno fa dal vicepresidente del Consiglio comunale di Firenze Vincenzo Pizzolo – è chiarissima: requisire le case private vuote. E la tecnica comunicativa è quella già sperimentata per attrarre consensi sull’ipotesi di nuove patrimoniali; lì il riferimento è ai ’milionari’, qui ai ’grandi proprietari’, per giunta colpevoli di tenere gli immobili sfitti ’ingiustificatamente’: un avverbio più adatto al lessico di un regime autoritario che a quello di una democrazia liberale. Si tratta di un’iniziativa isolata del partito di Ilaria Salis? Non proprio. Il capogruppo del Pd, Luca Milani, si è così pronunciato: "Siamo d’accordo sulla richiesta di un censimento puntuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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