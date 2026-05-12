Ratti e degrado nelle case popolari di Shangai la Lega va all' attacco e invia una diffida a Casalp

Nelle case popolari di una grande città cinese sono stati segnalati ratti aggressivi nei cortili e sui ballatoi. Le condizioni igienico-sanitarie sono state definite indecenti, con il rischio di incontri con questi roditori anche vicino ai cassonetti. La Lega ha inviato una diffida a un ente locale, evidenziando le problematiche e chiedendo interventi immediati. La questione ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità competenti.

Ratti aggressivi presenti nei cortili e sui ballatoi, e condizioni igienico-sanitarie indecenti. “Il rischio è di essere attaccati persino avvicinandosi ai cassonetti”. È la Lega, tramite il capogruppo in consiglio comunale Carlo Ghiozzi e il segretario della sezione livornese Michele Gasparri, a.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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