Re Carlo si trova a Sandringham per alcuni giorni di vacanza, ma non ha avuto incontri con il fratello Andrea. La tenuta si trova vicino all’abitazione di quest’ultimo, ma non sono stati registrati scambi o incontri tra i due durante questo periodo.

Re Carlo si è concesso qualche giorno di vacanza nella sua tenuta di Sandringham, a poca distanza dall'attuale abitazione di suo fratello Andrea, ma non ci sarà nessun contatto con lui. Secondo quanto riferito, Carlo è arrivato domenica 24 maggio al Wood Farm Cottage, la sua residenza nel Norfolk, la stessa proprietà isolata dove Andrea era stato temporaneamente alloggiato dopo lo sfratto da Royal Lodge a Windsor. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo a Sandringham: nessun contatto con il fratello Andrea

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Charles Returns to Sandringham: The No Contact Rule for Andrew

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