Italia-Russia sale la tensione Roma espelle due militari dell’ambasciata | Sono spie L’ira del Cremlino e la risposta di Tajani
L’Italia ha espulso due militari dell’ambasciata russa con l’accusa di attività di spionaggio. La decisione è stata comunicata oggi e ha provocato una reazione immediata da parte del Cremlino, che ha espresso forte disappunto. In risposta, il governo italiano ha dichiarato di aver agito nel rispetto delle norme internazionali. La crisi tra i due paesi si è intensificata con questa misura e le rispettive reazioni ufficiali.
Roma, 9 luglio 2026 – Alta tensione fra Italia e Russia. Questa volta a suscitare l’irritazione di Mosca non sono le parole del Presidente della Repubblica, come accaduto in passato, bensì la decisione di espellere due addetti militari dell’ambasciata russa coinvolti nell’inchiesta della Procura di Roma che ha portato all’ arresto di due ex 007 italiani che avrebbero rivenduto a funzionari moscoviti informazioni riservate. L’Italia espelle le spie russe. "Il Governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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IL PARADOSSO TUTTO ITALIANO: ROMA SI LAMENTA, IL VATICANO DIALOGA
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Espulsi due militari dell’ambasciata russa: «Erano spie al soldo del Cremlino». Tajani: «Ingerenza inaccettabile». Mosca prepara la vendettaIl governo italiano ha espulso due militari dell’ambasciata russa, accusati di essere spie al servizio del Cremlino.
Spie russe ed ex 007 italiani, Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata. Furia di Mosca: “Risponderemo"Roma ha espulso due ufficiali militari dell’ambasciata russa, sospettati di spionaggio.
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