Italia-Russia sale la tensione Roma espelle due militari dell’ambasciata | Sono spie L’ira del Cremlino e la risposta di Tajani

Notizia in breve

L’Italia ha espulso due militari dell’ambasciata russa con l’accusa di attività di spionaggio. La decisione è stata comunicata oggi e ha provocato una reazione immediata da parte del Cremlino, che ha espresso forte disappunto. In risposta, il governo italiano ha dichiarato di aver agito nel rispetto delle norme internazionali. La crisi tra i due paesi si è intensificata con questa misura e le rispettive reazioni ufficiali.