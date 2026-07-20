Dopo la finale dei Mondiali 2026, scontri tra tifosi e polizia si sono verificati vicino all’Obelisco di Buenos Aires. La sconfitta dell’Argentina contro la Spagna ha portato a manifestazioni di tensione, con diversi arresti. A Rio de Janeiro, si sono registrati incidenti tra supporter e forze dell’ordine. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni. Le autorità hanno intervenuto con unità antisommossa per disperdere le folle.

La sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei Mondiali del 2026 ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'Obelisco di Buenos Aires., Almeno 12 persone sono state arrestate domenica dalle forze dell'ordine durante gli incidenti scoppiati in seguito allo sgombero dei tifosi che si erano radunati nella zona centrale della città per esprimere il loro sostegno alla nazionale dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roja nell'ultimo atto della Coppa del Mondo. Il tentativo della polizia di disperdere i tifosi ha scatenato scontri, attacchi con bottiglie e altri oggetti contro le forze di sicurezza, che hanno reagito con proiettili di gomma e gas lacrimogeni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Post partita ad alta tensione a Buenos Aires e a Rio: diversi arresti dopo gli scontri tra tifosi e polizia

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US destroyer fires on, seizes Iran cargo ship trying to evade blockade

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