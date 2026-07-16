Delirio a Buenos Aires | una marea umana festeggia l’Argentina in finale ai Mondiali | Video
A Buenos Aires, migliaia di persone si sono radunate in piazza per festeggiare la qualificazione dell’Argentina in finale ai Mondiali. Sono stati accesi fuochi d’artificio e la città si è illuminata di colori biancocelesti. La celebrazione è avvenuta subito dopo la vittoria contro l’Inghilterra, con molti tifosi presenti a manifestare entusiasmo e gioia. La capitale si è riempita di manifesti e bandiere, mentre la folla ha cantato e applaudito.
Fuochi d’artificio e migliaia di tifosi in piazza a Buenos Aires dopo la vittoria sull’Inghilterra. La capitale si illumina di biancoceleste per festeggiare il ritorno in finale ai Mondiali. Una marea umana in Plaza de la República per celebrare il successo per 2-1. Le immagini dall’alto mostrano la capitale argentina illuminata dai fuochi d’artificio, mentre la festa dei sostenitori della Selección invade le strade della città. Grazie alla rimonta firmata dagli assist di Lionel Messi per Enzo Fernández e Lautaro Martínez, l’Argentina ha raggiunto l’ultimo atto del torneo, dove affronterà la Spagna. L'articolo Delirio a Buenos Aires: una marea umana festeggia l’Argentina in finale ai Mondiali Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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