Delirio a Buenos Aires | una marea umana festeggia l’Argentina in finale ai Mondiali | Video

Notizia in breve

A Buenos Aires, migliaia di persone si sono radunate in piazza per festeggiare la qualificazione dell’Argentina in finale ai Mondiali. Sono stati accesi fuochi d’artificio e la città si è illuminata di colori biancocelesti. La celebrazione è avvenuta subito dopo la vittoria contro l’Inghilterra, con molti tifosi presenti a manifestare entusiasmo e gioia. La capitale si è riempita di manifesti e bandiere, mentre la folla ha cantato e applaudito.