Jasmine Paolini non giocherà i tornei WTA di Washington e Toronto a causa di problemi persistenti al piede. La giocatrice italiana ha deciso di fermarsi per permettere un riposo adeguato, evitando ulteriori complicazioni. La sua assenza riguarda gli eventi in programma tra fine luglio e metà agosto. La decisione è stata comunicata dalla stessa atleta, che ha sottolineato il bisogno di prendersi tempo per recuperare completamente.

Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 di Washington (27 luglio-2 agosto) e WTA 1000 di Toronto (2-13 agosto): l’azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede, che hanno condizionato fin qui la stagione dell’italiana. L’azzurra ha bisogno di concedere ulteriore riposo al piede dopo le fatiche di Wimbledon e quindi non tornerà in campo prima di metà agosto, essendo ancora iscritta al WTA 1000 di Cincinnati (13-23 agosto), dove lo scorso anno giunse in finale. L’ annuncio di Jasmine Paolini: “ Sfortunatamente ho deciso di ritirarmi da Washington e Toronto, così da poter dare al mio piede un po’ di tempo extra per riposare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tennis, Jasmine Paolini salta Washington e Toronto: “Il mio piede ha bisogno di riposo”

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