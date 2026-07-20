La tennista italiana ha annunciato che non parteciperà ai tornei di Washington e Toronto, in programma sui campi in cemento nordamericano, per motivi di riposo. Ha spiegato di aver bisogno di recuperare energie e quindi ha deciso di saltare le due competizioni.

Riposo extra. È questa la parola chiave che usa Jasmine Paolini nell'annuncio social riguardante i prossimi due tornei: la tennista azzurra non si presenterà ai Wta di Washington e Toronto, sul cemento nordamericano. Qualche settimana di stop per recuperare nel migliore dei modi verso la parte più calda dello swing negli Stati Uniti. Questo il comunicato completo di Paolini: "Sfortunatamente ho deciso di ritirarmi dai due tornei di Washington e Toronto, così da poter dare al mio piede un po' di tempo extra per riposare. Sono dispiaciuta di non poter essere presente e auguro a chiunque sarà lì presente due splendidi tornei. Grazie come sempre per il supporto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Paolini: "Il mio piede ha bisogno di riposo, non farò i tornei di Washington e Toronto"

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