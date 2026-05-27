Jasmine Paolini si è ritirata dal Roland Garros al secondo turno, sconfitta in rimonta dall’argentina Sierra con i punteggi di 3-6, 6-4, 6-3. La tennista toscana si è presentata in conferenza stampa visibilmente commossa e in lacrime, spiegando che il dolore al piede le impedirà di proseguire e che dovrà prendersi del tempo per recuperare. La partita è durata oltre due ore.

Si chiude tra dolore, lacrime e grande amarezza il Roland Garros di Jasmine Paolini. La tennista toscana saluta Parigi al secondo turno dopo la sconfitta contro l’argentina Solana Sierra, capace di imporsi in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 al termine di oltre due ore di gioco. Ma più ancora del risultato, a colpire è stato il volto estremamente provato dell’azzurra, apparsa emotivamente distrutta già in campo e poi ancora di più durante la conferenza stampa. Paolini si è presentata davanti ai giornalisti visibilmente scossa. Dopo appena poche parole della prima risposta, il peso della delusione e delle difficoltà fisiche... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini in lacrime in conferenza stampa: “Il piede fa male, dovrò prendermi del tempo”

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Jasmine Paolini in Lacrime a Stoccarda — Fa Male Vederla Così

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