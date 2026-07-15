Temptation Island raddoppia l’appuntamento e Bisciglia promette | Più fughe dai villaggi

Temptation Island raddoppia gli appuntamenti e promette più fughe dai villaggi. La produzione annuncia che la trasmissione andrà in onda due volte a settimana, offrendo più contenuti e momenti di tensione tra i partecipanti. Il conduttore ha dichiarato che ci saranno più occasioni di fuga e tentazioni rispetto alle stagioni precedenti. La nuova programmazione entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana.

Chi pensava di dover attendere troppi giorni per la prossima dose di tentazioni può ricredersi. Temptation Island cambia passo e sceglie di presidiare la settimana con due serate anziché una: il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia tornerà infatti lunedì 20 e mercoledì 22 luglio, sempre in prima serata su Canale 5, una mossa arrivata sull’onda di numeri, e il conduttore, intanto, alimenta l’attesa con un anticipo su ciò che accadrà nei villaggi. Temptation Island raddoppia: due appuntamenti. Il motivo di questo raddoppio è presto detto: il pubblico c’è, ed è tantissimo. L’ultima puntata ha incollato davanti allo schermo quasi tre milioni e ottocentomila spettatori, sfiorando il 31% di share. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Temptation Island 2026 raddoppia: doppio appuntamento per Lunedì 20 e Mercoledì 22

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