Una perturbazione interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di martedì 21 luglio, portando temporali. L'allerta gialla è stata emessa per quel giorno. La regione si prepara a una svolta dal caldo intenso a condizioni più instabili, con possibili piovaschi e temporali. La perturbazione proveniente dal nord Italia porterà un cambiamento nel clima della giornata. Nessun dettaglio su eventuali danni o evacuazioni è stato comunicato.

Sta per arrivare una tregua dal super caldo sulla Toscana: è in arrivo una perturbazione sul nord Italia che interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di martedì 21 luglio. Sono attese piogge e temporali, anche forti, forti colpi di vento e grandinate. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle ore 8 fino alla mezzanotte di martedì. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Temporali in arrivo sulla Toscana: allerta gialla per martedì 21 luglio

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Vento forte in arrivo in Toscana: emessa allerta gialla.

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Temporali in arrivo: allerta gialla sulla Toscana centro-meridionaleDomani in Toscana si prevede l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge diffuse su gran parte della regione.

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