Martedì 21 luglio 2026, la Toscana sarà interessata da piogge e temporali a causa di una perturbazione in transito sul nord Italia. L’allerta gialla è stata dichiarata per la giornata, con zone centro settentrionali a rischio di forti rovesci, raffiche di vento e grandinate. La perturbazione interesserà la regione nel pomeriggio e nella sera, portando condizioni meteorologiche instabili e intense in alcune aree.

FIRENZE – La perturbazione in transito sul nord Italia interesserà la Toscana nel pomeriggio e nella serata di domani, martedì 21 luglio 2026. L’aumento dell’instabilità porterà piogge e temporali, anche forti, associati a forti colpi di vento e grandinate nelle zone centro settentrionali della nostra regione. Già nel pomeriggio di oggi, lunedì 20, non si escludono isolati rovesci o temporali sull’Appennino, con precipitazioni generalmente di debole intensità. Localmente potranno però verificarsi colpi di vento e occasionali grandinate. La Protezione Civile raccomanda, come sempre, di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d’acqua e seguire le indicazioni delle autorità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pioggia e temporali in Toscana: scatta l’allerta gialla martedì 21. Ecco le zone a rischio

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vento forte in Toscana: scatta un'allerta gialla.

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