Temporali in arrivo | allerta gialla sulla Toscana centro-meridionale

Domani in Toscana si prevede l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge diffuse su gran parte della regione. Le precipitazioni inizieranno già durante la notte sulla costa meridionale e si estenderanno successivamente all’interno e alle altre zone. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per temporali sulla parte centro-meridionale della regione.

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Domenica è previsto l’arrivo di una perturbazione in Toscana. Le piogge interesseranno gran parte della regione, a partire dalla costa meridionale già durante la notte. Non si escludono temporali, soprattutto nelle aree centro-meridionali, lungo la costa e sulle isole dell’Arcipelago.Per questi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Meteo: temporali e grandine in arrivo sulla Sicilia, allerta gialla in 8 regioniUna circolazione depressionaria ben strutturata, attualmente situata sulla Tunisia, sta per investire il Mediterraneo, portando un deciso... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Milano scatta l'allerta meteo: temporali in arrivo, ecco le previsioni; Temporali in arrivo: diramata l’allerta meteo; Pioggia e temporali in arrivo, scatta l'allerta meteo. La zona dell'incendio sorvegliata speciale; Allerta meteo in arrivo, le previsioni: Attesi anche fenomeni di forte intensità. Temporali in arrivo: allerta gialla sulla Toscana centro-meridionalePer questi settori, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per temporali forti, con rischio idrogeologico-idraulico legato al reticolo minore, valida per ... firenzetoday.it Allerta per temporali forti in Toscana, ecco le zone a rischioRischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore per tutta la giornata di domenica 10 maggio. In particolare sulle zone centro meridionali, costa e isole dell’Arcipelago comprese ... lanazione.it Maltempo, in arrivo pioggia e temporali forti x.com sfumature temporali reddit