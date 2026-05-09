Temporali in arrivo | allerta gialla sulla Toscana centro-meridionale

Da firenzetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani in Toscana si prevede l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge diffuse su gran parte della regione. Le precipitazioni inizieranno già durante la notte sulla costa meridionale e si estenderanno successivamente all’interno e alle altre zone. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per temporali sulla parte centro-meridionale della regione.

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Domenica è previsto l’arrivo di una perturbazione in Toscana. Le piogge interesseranno gran parte della regione, a partire dalla costa meridionale già durante la notte. Non si escludono temporali, soprattutto nelle aree centro-meridionali, lungo la costa e sulle isole dell’Arcipelago.Per questi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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