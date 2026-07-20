Una nuova ondata di temporali si sta formando in Toscana, con un’allerta meteo dichiarata per alcune zone. Dopo un periodo di caldo intenso, le perturbazioni portano pioggia forte e rovesci temporaleschi. Le aree più a rischio sono state identificate dalle autorità, che monitorano la situazione per eventuali interventi. Non sono stati segnalati danni o feriti al momento. La Protezione Civile mantiene alta l’attenzione sulla regione fino a eventuali miglioramenti delle condizioni atmosferiche.

Firenze, 20 giugno 2026 – Come già annunciato dalle previsioni, sta per arrivare la svolta meteo. Dopo giorni di caldo intenso, arrivano i temporali in Toscana. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso allerta gialla per temporali forti. Allerta gialla per temporale, gli orari. L’allerta gialla per temporali con rischio anche per il reticolo idrogeologico e idraulico del reticolo minore è valido domani, martedì 21 luglio, dalle 08 del mattino e per tutta la giornata fino a mezzanotte. Per quanto difficile la localizzazione e la temporizzazione esatta dell’ingresso del fronte del maltempo, gli esperti prevedono possibili forti temporali sulle zone centro settentrionali e con maggior probabilità e frequenza sui rilievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Temporali forti, scatta l’allerta meteo in Toscana: le zone a rischio

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TEMPORALI VIOLENTI! Scatta l'Allerta Rossa

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