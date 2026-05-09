Allerta per temporali forti in Toscana ecco le zone a rischio
Domenica di maltempo prevista in Toscana, con un sistema perturbato che entrerà in azione nella notte tra il 9 e il 10 maggio. La pioggia interesserà principalmente la regione, partendo dalla costa meridionale e coinvolgendo molte zone nei successivi orari. In alcune aree si prevedono temporali forti, con possibili conseguenze sul territorio. La situazione è monitorata dalle autorità per eventuali interventi e aggiornamenti.
Firenze, 9 maggio 2026 – Domenica di maltempo in arrivo sul territorio regionale toscano. Atteso l'ingresso di un sistema perturbato nella giornata del 10 maggio, con piogge su gran parte della regione a iniziare dalla costa meridionale già nel corso della notte. https:www.lanazione.itcosa-faredomenica-con-lombrello-mercatini-mostre-ed-eventi-in-toscana-per-divertirsi-nonostante-la-pioggia-6790b082 Possibili temporali, in particolare sulle zone centro meridionali, costa e isole dell’Arcipelago comprese. Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’ allerta di codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore per tutta la giornata di domani, domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Lanazione.it
Allerta urgente! Ecco le zone a rischio di forti temporali e maltempo domani, lunedì.
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