Allerta per temporali forti in Toscana ecco le zone a rischio

Domenica di maltempo prevista in Toscana, con un sistema perturbato che entrerà in azione nella notte tra il 9 e il 10 maggio. La pioggia interesserà principalmente la regione, partendo dalla costa meridionale e coinvolgendo molte zone nei successivi orari. In alcune aree si prevedono temporali forti, con possibili conseguenze sul territorio. La situazione è monitorata dalle autorità per eventuali interventi e aggiornamenti.

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