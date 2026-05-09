Allerta per temporali forti in Toscana ecco le zone a rischio

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica di maltempo prevista in Toscana, con un sistema perturbato che entrerà in azione nella notte tra il 9 e il 10 maggio. La pioggia interesserà principalmente la regione, partendo dalla costa meridionale e coinvolgendo molte zone nei successivi orari. In alcune aree si prevedono temporali forti, con possibili conseguenze sul territorio. La situazione è monitorata dalle autorità per eventuali interventi e aggiornamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 9 maggio 2026 – Domenica di maltempo in arrivo sul territorio regionale toscano. Atteso l'ingresso di un sistema perturbato nella giornata del 10 maggio, con piogge su gran parte della regione a iniziare dalla costa meridionale già nel corso della notte. https:www.lanazione.itcosa-faredomenica-con-lombrello-mercatini-mostre-ed-eventi-in-toscana-per-divertirsi-nonostante-la-pioggia-6790b082 Possibili temporali, in particolare sulle zone centro meridionali, costa e isole dell’Arcipelago comprese. Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’ allerta di codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore per tutta la giornata di domani, domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

allerta per temporali forti in toscana ecco le zone a rischio
© Lanazione.it - Allerta per temporali forti in Toscana, ecco le zone a rischio
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Allerta urgente! Ecco le zone a rischio di forti temporali e maltempo domani, lunedì.

Video Allerta urgente! Ecco le zone a rischio di forti temporali e maltempo domani, lunedì.

Notizie correlate

Maltempo in Toscana: allerta gialla per temporali forti domenica 10. Le zone a rischioPiogge, spiega il presidente della Regione Eugenio Giani diramando l’allerta sui social, sono previste “su gran parte della regione ad iniziare dalla...

Leggi anche: Maltempo in Toscana: allerta gialla prorogata a martedì 14 per temporali forti. Le zone a rischio

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Prolungata allerta meteo per pioggia e temporali forti / Notizie / Novità / Homepage; A Milano è previsto un forte temporale: scatta l'allerta meteo; 6 maggio 2026, allerta meteo codice giallo per rischi temporali forti e idrogeologico-idraulico reticolo minore; Allerta meteo sull'Italia: piogge e forti temporali investono il centro-nord.

allerta per temporali fortiAllerta per temporali forti in Toscana, ecco le zone a rischioRischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore per tutta la giornata di domenica 10 maggio. In particolare sulle zone centro meridionali, costa e isole dell’Arcipelago comprese ... lanazione.it

allerta per temporali fortiMaltempo in Toscana: allerta gialla per temporali forti domenica 10. Le zone a rischioNuova allerta gialla in Toscana per temporali forti: l'ha emesa la sala operativa della Protezione civile regionale per l'area centro-occidentale della regione e per l'Arcipelago per tutta la giornata ... firenzepost.it

Digita per trovare news e video correlati.