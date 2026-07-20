temperature elevate sei toscana cambia la raccolta rifiuti

Sei Toscana ha modificato il servizio di raccolta rifiuti a causa dell’ondata di calore che coinvolge il territorio. Le alte temperature hanno portato a cambiamenti nelle modalità di smaltimento, con l’obiettivo di adattarsi alle condizioni climatiche estreme. La decisione riguarda specifiche fasce orarie e modalità di raccolta, per ridurre i rischi legati alle alte temperature sui materiali e sui lavoratori.

GROSSETO L’ondata di calore che sta attanagliando il nostro territorio non accenna a diminuire, imponendo misure straordinarie per far fronte a un clima estremo. In questo scenario di criticità ambientale, Sei Toscana – gestore per la raccolta dei rifiuti - ha scelto di dare priorità assoluta alla salute e alla sicurezza dei propri operatori, rivedendo l’organizzazione del lavoro sul campo. Per evitare l’esposizione del personale alle temperature proibitive del primo pomeriggio – fascia oraria a massimo rischio per la salute – l’azienda ha deciso di rafforzare le tutele già attivate nelle scorse settimane. La comunicazione ufficiale riguarda i servizi di raccolta porta a porta e quelli dedicati alle utenze non domestiche, originariamente programmati nel primo pomeriggio, che invece saranno posticipati a partire dalle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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