Sei Toscana ha annunciato che i servizi di raccolta porta a porta e per utenze non domestiche previsti nelle prime ore del pomeriggio saranno posticipati alle 17, a causa delle alte temperature. La modifica riguarda anche le raccolte già programmate e comunicato nelle settimane precedenti. La variazione si applica alle attività di raccolta previste per il periodo estivo, con l’obiettivo di adattare i servizi alle condizioni climatiche. La società ha precisato che le modifiche sono temporanee e legate alle condizioni meteorologiche.

Pertanto, in aggiunta a quanto già previsto e comunicato nelle scorse settimane, anche “i servizi di raccolta porta a porta e quelli riservati alle utenze non domestiche previsti nelle prime ore del pomeriggio saranno differiti a partire dalle 17”. Anche i servizi a chiamata previsti nel pomeriggio verranno rimodulati in orario tardo pomeridiano e serale. Sei Toscana ribadisce che l’adozione “di queste misure risponde alleprescrizioni normative in materia, necessarie per garantire la protezione del personale dagli effetti del calore, evitando l’esposizione degli addetti nelle fasce orarie a maggior rischio per la salute”. ( Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caldo, raccolta rifiuti: Sei Toscana modifica gli orari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo a Firenze: raccolta rifiuti spostata alla sera, per tutelare i lavoratori. Ecco cosa cambiaA Firenze, con l’innalzamento delle temperature, la raccolta dei rifiuti porta a porta viene spostata in orario serale per proteggere i lavoratori.

Operazione di Sei Toscana. Pulizia delle spiagge a Porto Ercole. E poi i rifiuti prendono il voloSei Toscana ha completato una pulizia straordinaria delle spiagge a Porto Ercole.

Si parla di: Ondate di calore, Sei Toscana rafforza le misure a tutela dei lavoratori: raccolta porta a porta rinviata al tardo pomeriggio.

Caldo, raccolta rifiuti: Sei Toscana modifica gli orariA causa della persistenza di condizioni climatiche particolarmente critiche, con continue e intense ondate di calore Sei Toscana, azienda di servizi ambientali del bacino Ato Toscana sud Sei, rende ... firenzepost.it

Ondate di calore, cambiano gli orari della raccolta dei rifiuti: porta a porta pomeridiano differito alle 17Ondate di calore, Sei Toscana cambia gli orari della raccolta rifiuti: porta a porta pomeridiano differito dalle 17 in tutti i comuni. ilgiunco.net