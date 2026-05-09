A Bologna è stato annunciato l’uso di telecamere e sistemi di Intelligenza Artificiale per migliorare la gestione dei rifiuti. Questi strumenti consentiranno di analizzare in tempo reale la qualità dei materiali inseriti nelle tramogge, distinguendo tra rifiuti di buona qualità, non conformi e di alta qualità. La novità mira a ottimizzare le procedure di raccolta e a rendere più efficiente il riciclo dei materiali.

Bologna, 9 maggio 2026 – “Con le telecamere e un modello di Intelligenza Artificiale, potremo valutare, al momento dell’immissione in tramoggia, quali rifiuti siano di buona qualità, quali non buoni e quali altamente buoni. Così potremo valorizzare meglio carta, plastica e vetro, oltre a individuare con più facilità le zone della città da monitorare”. https:www.quotidiano.netvideoil-resto-di-bolognaambiente-raccolta-rifiuti-e-decoro-urbano-come-cambia-bologna-gsa1kg0a Renato (Hera): “Ecco come l’IA sarà utile per la raccolta dei rifiuti”. Così Giulio Renato, direttore Servizi Ambientali del Gruppo Hera, spiega a il nostro vodcast ’il Resto di Bologna’ le ultime novità della multiutility nella raccolta dei rifiuti cittadini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Telecamere, rifiuti e sistemi di Intelligenza Artificiale: “Ecco come cambia la raccolta”

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