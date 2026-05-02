Trump ritira 5mila soldati dalla Germania e minaccia | Dopo l’Iran prenderò Cuba Teheran | Probabile nuova guerra con Usa – La diretta

In un discorso recente, l'ex presidente ha annunciato il ritiro di circa cinquemila soldati dalla Germania e ha dichiarato che, dopo l'Iran, prenderà in considerazione Cuba. Nel frattempo, le autorità a Teheran hanno parlato di una possibile ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti. Si tratta del 63esimo giorno di escalation nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, con i democratici che hanno espresso dissenso.