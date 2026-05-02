Trump ritira 5mila soldati dalla Germania e minaccia | Dopo l’Iran prenderò Cuba Teheran | Probabile nuova guerra con Usa – La diretta
In un discorso recente, l'ex presidente ha annunciato il ritiro di circa cinquemila soldati dalla Germania e ha dichiarato che, dopo l'Iran, prenderà in considerazione Cuba. Nel frattempo, le autorità a Teheran hanno parlato di una possibile ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti. Si tratta del 63esimo giorno di escalation nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, con i democratici che hanno espresso dissenso.
Nel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran, i democratici sono insorti contro Donald Trump dopo che il Presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità con Teheran sono da considerarsi «terminate», mossa che gli permetterebbe di procedere senza una specifica autorizzazione. Il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer, ha duramente attaccato la Casa Bianca definendo il conflitto «illegale» e accusando i repubblicani di complicità. Sul fronte diplomatico, nonostante una nuova proposta negoziale inviata dall’Iran tramite mediatori pakistani, Trump ha frenato gli entusiasmi: pur confermando trattative telefoniche in corso, si è detto «non soddisfatto» dei termini attuali.🔗 Leggi su Open.online
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