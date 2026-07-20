Tegola Buongiorno dovrà operarsi | i tempi di recupero ufficiali

Alessandro Buongiorno si sottoporrà a intervento chirurgico al ginocchio destro per un problema alla radice del menisco mediale. L'operazione avverrà nei prossimi giorni dopo il consulto a Barcellona. La SSC Napoli ha comunicato ufficialmente la data dell'intervento. I tempi di recupero non sono stati ancora resi noti.

Alessandro Buongiorno si opera al ginocchio destro dopo il consulto a Barcellona: la SSC Napoli annuncia l’intervento chirurgico sulla radice del menisco mediale nei prossimi giorni. Buongiorno: l’intervento al menisco mediale è inevitabile. Il difensore azzurro non avrà scelta. La società partenopea ha comunicato ufficialmente che Buongiorno dovrà sottoporsi a riparazione chirurgica della radice del menisco mediale del ginocchio destro. La visita specialistica effettuata questa mattina a Barcellona ha lasciato poco spazio a interpretazioni: l’intervento è necessario e avverrà nei prossimi giorni. Non si tratta di un semplice controllo o di una gestione conservativa, ma di un’operazione che comporterà inevitabilmente un periodo di recupero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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