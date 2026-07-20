Buongiorno sospetta lesione | consulto e tempi di recupero

Il Napoli attende il verdetto sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore salterà il ritiro estivo a causa del problema al ginocchio. Nelle prossime ore raggiungerà Barcellona per sottoporsi a un consulto specialistico. La visita sarà affidata al professor Ramón Cugat. Dall’esito degli accertamenti dipenderà la scelta del percorso terapeutico. Le possibilità principali restano due. La prima prevede una terapia conservativa. La seconda conduce invece a un nuovo intervento chirurgico. Nel corso di Radio Marte, Dario Sarnataro ha avanzato l’ipotesi di una possibile lesione al menisco. Il giornalista ha inoltre indicato i tempi di recupero legati ai due differenti scenari: “Buongiorno si sottoporrà presto a Barcellona a un consulto specialistico con il professor Cugat. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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