Ted Lasso chiama in campo Justin Bieber all' halftime show della finale dei Mondiali

Durante l'intervallo più lungo nella storia della finale dei Mondiali, con 27 minuti di spettacolo, sono saliti sul palco numerosi artisti, tra cui Madonna, BTS, Shakira e Coldplay. Tra le esibizioni, anche quella di Justin Bieber, presentato da Jason Sudeikis e Brendan Hunt nei ruoli di Ted Lasso e Coach Beard. L’evento ha visto coinvolti vari artisti internazionali, con la partecipazione di Bieber nel segmento musicale.

Con i suoi 27 minuti, l’halftime show della finale del Mondiale è stato l’intervallo più lungo della storia del calcio. Tra le tante star che si sono esibite, tra cui Madonna, i BTS, Shakira e i Coldplay, anche Justin Bieber: per presentare il cantante sono comparsi Jason Sudeikis e Brendan Hunt, nei panni di Ted Lasso e di Coach Beard. E subito la scenetta ha fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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