Ted Lasso chiama in campo Justin Bieber all' halftime show della finale dei Mondiali
Durante l'intervallo più lungo nella storia della finale dei Mondiali, con 27 minuti di spettacolo, sono saliti sul palco numerosi artisti, tra cui Madonna, BTS, Shakira e Coldplay. Tra le esibizioni, anche quella di Justin Bieber, presentato da Jason Sudeikis e Brendan Hunt nei ruoli di Ted Lasso e Coach Beard. L’evento ha visto coinvolti vari artisti internazionali, con la partecipazione di Bieber nel segmento musicale.
Con i suoi 27 minuti, l’halftime show della finale del Mondiale è stato l’intervallo più lungo della storia del calcio. Tra le tante star che si sono esibite, tra cui Madonna, i BTS, Shakira e i Coldplay, anche Justin Bieber: per presentare il cantante sono comparsi Jason Sudeikis e Brendan Hunt, nei panni di Ted Lasso e di Coach Beard. E subito la scenetta ha fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Ted Lasso — So Long, Farewell | Season 3 Scene | Apple TV
Notizie e thread social correlati
Justin Bieber, Madonna, Coldplay e BTS nell'halftime della finale dei Mondiali 2026: la prima volta di uno show che è anche beneficenzaDurante la pausa della finale dei Mondiali 2026, il 19 luglio, nello stadio del New Jersey, si terrà un concerto con artisti come Bieber, Madonna,...
Mondiali 2026, Madonna, Shakira e Justin Bieber: l’half time show della finalePer la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, l’intervallo della finale è diventato un vero e proprio spettacolo musicale.
Si parla di: Ted Lasso chiama in campo Justin Bieber per Everything Hallelujah; Grazie amico mio, ti voglio bene: dopo Argentina-Svizzera Messi regala la maglia a Baggio.
Mondiali 2026. Il coach chiama in campo Justin Bieber per Everything HallelujahAll'half time show anche il cantautore canadese: per lui ingresso in campo come un calciatore e poi l'esibizione con sola voce e chitarra ... msn.com