Tecnologia e AI in Italia | stipendi tra i più bassi in Ue

In Italia, gli stipendi nel settore tecnologico sono tra i più bassi dell’Unione Europea. Le posizioni più coinvolte con l’intelligenza artificiale sono quelle di sviluppatori, analisti e ingegneri. Questi professionisti lavorano su progetti di automazione, machine learning e sistemi intelligenti, ma i salari spesso non superano le medie europee. La differenza si nota soprattutto nelle competenze richieste e nelle retribuzioni offerte.

QUANDO SI parla di IA e mondo del lavoro, il punto non è solo come stia impattando, ma quanto. Quali ruoli tech oggi sono più esposti all’IA e come si stanno adattando i professionisti? Secondo il Tech talent explorer di Hays, basato sull’analisi di 20 ruoli tecnologici in 34 Paesi, l’ intelligenza artificiale non sta ancora avendo in Italia un impatto dirompente sui professionisti tech (punteggio complessivo pari a 46 su 100). Non si parla quindi, almeno per ora, di una trasformazione tale da far scomparire alcune figure, ma di un’evoluzione progressiva delle attività e delle competenze richieste. I ruoli come Network Engineer, change manager e project manager sembrano oggi meno interessati dalla trasformazione legata all’IA. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il SALARIO MINIMO è la soluzione agli stipendi bassi

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