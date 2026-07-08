Secondo un rapporto dell'Ocse, gli stipendi reali in Italia sono inferiori ai livelli del 2021. Il potere d'acquisto delle buste paga italiane è diminuito del 6,1% negli ultimi cinque anni. L’Italia si colloca al fondo della classifica tra i paesi analizzati, attestandosi come il paese con le contrattazioni salariali più basse rispetto al passato. La diminuzione interessa tutti i settori economici e si riflette sulla capacità di spesa dei lavoratori.

Gli stipendi reali degli italiani valgono oggi meno che nel 2021. Lo certifica il nuovo rapporto Ocse, secondo cui il potere d'acquisto delle buste paga è sceso del 6,1% in cinque anni. È il risultato peggiore tra le grandi economie mondiali, con un ulteriore calo già previsto per il 2026 a causa della crisi energetica e delle tensioni internazionali.Stipendi reali, l'Italia ultima tra le grandi economieIl dato che emerge dall'Employment Outlook 2026 è netto: gli stipendi reali italiani sono più bassi del 6,1% rispetto a cinque anni fa. Si tratta della caduta più marcata tra le grandi economie che compongono l'organizzazione. Peggio dell'Italia fa solo la Nuova Zelanda, un Paese però difficilmente paragonabile per struttura economica. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Stipendi reali più bassi del 2021: l'Italia è ultima, la conferma arriva dall'Ocse

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