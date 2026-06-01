Il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione ha ricevuto un ringraziamento da un rappresentante locale per il suo sostegno ai prossimi Giochi del Mediterraneo, previsti a Taranto nel 2026. La dichiarazione è stata rilasciata dopo che il ministro ha assicurato il suo supporto ufficiale all’organizzazione dell’evento. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a eventuali impegni concreti o dichiarazioni ulteriori.

Tarantini Time Quotidiano Un ringraziamento al ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, per il sostegno garantito ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. A esprimerlo è Massimo Ferrarese, commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo e presidente del Comitato Organizzatore Taranto 2026. Ferrarese ha sottolineato l’importanza dei finanziamenti destinati all’evento e il loro impatto sul programma degli interventi infrastrutturali in corso. “Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, per il costante sostegno e per gli interventi finanziari destinati ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo, Ferrarese ringrazia il ministro Foti: “Sostegno decisivo per Taranto 2026”

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