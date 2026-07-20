Taranto | torneo dei bar ha vinto il Royal Pallacanestro in piazza

Da noinotizie.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza della Vittoria si è svolta la seconda serata del Torneo dei Bar, conclusa con la vittoria della squadra Royal Pallacanestro. L’evento ha coinvolto diverse squadre, promuovendo competizione e socializzazione tra i partecipanti. La manifestazione ha anche ricordato il grande basket tarantino, mantenendo vivo il legame con la tradizione sportiva locale.

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Di seguito il comunicato: Si è conclusa in piazza della Vittoria la seconda serata del Torneo dei Bar, un evento all’insegna dell’agonismo, dell’amicizia e del ricordo del grande basket tarantino. La manifestazione si è aperta con la finale per il terzo posto, che ha visto il Rosy Bar battere l’English Cafè per 70 a 56 dopo quattro quarti di gioco intensi e combattuti. A seguire, sotto i lampioni della piazza, è andata in scena la finalissima per il titolo: il Royal Bar si è imposto nettamente sull’Ariston Bar con il punteggio di 75 a 48, conquistando il gradino più alto del podio e il trofeo del torneo, una pesante scultura raffigurante un cestista. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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