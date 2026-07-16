A Taranto si terrà il tradizionale Torneo dei Bar, dedicato alle vecchie glorie del basket, sabato 18 e domenica 19. L’evento riporta in campo ex giocatori e appassionati, riprendendo una manifestazione storica per la città. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con incontri e partite che coinvolgeranno diverse squadre. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e vedrà coinvolti numerosi appassionati di basket.

Tarantini Time Quotidiano Taranto si prepara a riportare in campo uno degli appuntamenti sportivi più amati della sua storia. Sabato 18 e domenica 19 luglio Piazza della Vittoria ospiterà il ritorno del Torneo dei Bar, manifestazione dedicata al basket amatoriale che vedrà sfidarsi le “vecchie glorie” della pallacanestro jonica in un quadrangolare all’insegna della passione e dei ricordi. L’evento, presentato ufficialmente questa mattina, prenderà il via alle 19 e riporterà nel cuore della città una tradizione che affonda le proprie radici nella Taranto della fine degli anni Settanta, quando il torneo rappresentava uno degli appuntamenti estivi più seguiti dagli appassionati. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Il basket delle “vecchie glorie” torna protagonista: a Taranto rivive lo storico Torneo dei Bar

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