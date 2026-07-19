Sono iniziate le finali del “Torneo dei Bar”, con English Cafè e Bar Ariston che si sfideranno per il titolo. Il torneo, un quadrangolare di basket, vede coinvolte vecchie glorie della pallacanestro locale. La competizione ha ripreso dopo una pausa e richiama appassionati e giocatori storici. Le partite finali si svolgeranno nelle prossime ore, con una sfida tra le due squadre per conquistare il primo posto.

Tarantini Time Quotidiano È iniziato nel segno delle emozioni e dei ricordi il ritorno del “Torneo dei Bar”, il quadrangolare che riporta sul parquet alcune delle storiche vecchie glorie della pallacanestro tarantina. Un appuntamento che rievoca una tradizione molto sentita in città e che, dopo anni di assenza, è tornato a riunire protagonisti del passato e appassionati di basket in un clima di grande entusiasmo. La prima giornata ha decretato le due finaliste della manifestazione. Ad aprire il torneo è stata la sfida tra Royal Bar ed English Cafè. Dopo quaranta minuti di gioco, disputati in quattro tempi da dieci minuti, è stata la formazione dell’English Cafè a conquistare il successo con il punteggio di 54-40, imponendosi grazie a una maggiore brillantezza nelle fasi decisive dell’incontro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Torneo dei Bar, è già tempo di finali: English Cafè e Bar Ariston si contenderanno il titolo

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