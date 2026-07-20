Il mare di Porto Flavia ha ospitato la tappa italiana della Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze, conclusa con le premiazioni dei vincitori. Dopo due giorni di gare intense, il britannico Aidan Heslop e la statunitense Kaylea Arnett si sono aggiudicati i titoli di campioni assoluti. Le competizioni si sono svolte davanti a un pubblico di appassionati e spettatori locali.

C agliari, 20 lug. (askanews) – Il mare della Sardegna ha fatto da sfondo alla al termine di una due giorni di gare che hanno premiato il britannico Aidan Heslop e la statunitense Kaylea Arnett, nuovi sovrani assoluti delle grandi altezze. Leggi anche › In Sardegna, per tuffi tra rocce scolpite dal vento e relax nelle baie-gioiello L’evento è stato ospitato da Marmeeting. “È un’occasione importantissima per il territorio – ha spiegato Franco Varese, Event Manager di Marmeeting – in quanto quest’anno, più dell’anno scorso, abbiamo avuto un incremento del numero di partecipanti e di nazionalità, quindi del numero di atleti. Quest’anno abbiamo 39 atleti che vengono da 17 Paesi in tutto il mondo e io penso sia un’opportunità importante per il comune, per la zona, per appunto incrementare il turismo e dare una spinta al turismo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - tappa italiana della Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze di World Aquatics si è tenuta a Porto Flavia, incoronando i nuovi campioni di High Diving

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COPPA DEL MONDO DI HIGH DIVING 2026

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