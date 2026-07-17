Coriano l'avvocata di Tania Sperindio uccisa dall'ex marito | Sognava la normalità le avevo detto dei rischi

L’avvocata di Tania Sperindio, uccisa a martellate dall’ex marito, ha dichiarato di averle parlato dei rischi legati alla relazione. La donna, 63 anni, era in fase di separazione e aveva espresso il desiderio di una vita normale. L’ex marito è stato arrestato e accusato di omicidio. La difesa dell’uomo resta al momento in fase di valutazione. La vittima era seguita anche da altri professionisti legali prima dell’omicidio.

Parla l'avvocata Michela Zangheri che ha seguito nel processo di separazione Tania Sperandio, la 63enne uccisa a martellate a Mulazzano dall'ex marito Mario Bonifazi: "Le parlai dei rischi. Le dissi che la vicinanza avrebbe potuto consentire il protrarsi di dinamiche di controllo e che, forse, la soluzione migliore sarebbe stata costruire due vite davvero separate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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