Tania Sperindio uccisa dall'ex marito a Coriano l'incontro per la vendita della casa di famiglia prima del delitto

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 71enne accusato di aver ucciso l'ex moglie a Coriano si è presentato in caserma prima del delitto per un incontro sulla vendita della casa di famiglia. Durante l'interrogatorio, l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande di carabinieri e pm. Nessuna altra persona è stata arrestata o indagata nel caso. La vittima è stata trovata morta in casa con segni di violenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mario Bonifazi, il 71enne fermato per l'omicidio dell'ex moglie Tania Sperindio a Coriano, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande di carabinieri e pm. Indagato per omicidio volontario, è detenuto nel carcere di Rimini. L'aggressione avvenuta dopo l'incontro con un geometra finalizzato alla vendita della casa di famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Coriano, Tania Sperindio uccisa in casa: l’ex marito chiama il 112 e confessa il femminicidioUn uomo ha chiamato il 112 confessando di aver ucciso la ex moglie, trovata morta nella sua abitazione a Mulazzano, frazione di Coriano.

Tania Sperindio e la separazione dall'ex marito che l'ha uccisa a martellate: «Gli aveva concesso di rimanere, dividendo la casa. Sognava di leggere un libro in pace»Tania Sperindio, 62 anni, è stata uccisa a martellate dall'ex marito in un episodio avvenuto nella zona di Coriano, nel Riminese.

Temi più discussi: Uccide l'ex moglie, chiama i carabinieri e li aspetta vicino al corpo. I vicini: Fino a due ore prima era al circolo; Tania Sperindio uccisa a martellate dall'ex marito Mario Bonifazi, aveva 63 anni: choc a Mulazzano; Uccide la ex moglie e chiama i carabinieri: L’ho ammazzata, femminicidio nel Riminese; RIMINI: Donna uccisa a Coriano, fermato il compagno.

tania sperindio tania sperindio uccisa dallTania Sperindio uccisa dall’ex marito a Coriano, l’incontro per la vendita della casa di famiglia prima del delittoMario Bonifazi, il 71enne fermato per l'omicidio dell'ex moglie Tania Sperindio a Coriano, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande ... fanpage.it

tania sperindio tania sperindio uccisa dallTania Sperindio uccisa a martellate dall'ex marito Mario Bonifazi, aveva 63 anni: choc a MulazzanoRIMINI - Uccisa dal marito vicino Rimini. Erano separati da tre anni e divorziati da uno, Tania Sperindio e Mario Bonifazi. Ieri sera - 15 luglio - intorno alle 20.30, lui ha colpito lei ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web