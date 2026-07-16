Tania Sperindio uccisa dall'ex marito a Coriano l'incontro per la vendita della casa di famiglia prima del delitto

Il 71enne accusato di aver ucciso l'ex moglie a Coriano si è presentato in caserma prima del delitto per un incontro sulla vendita della casa di famiglia. Durante l'interrogatorio, l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande di carabinieri e pm. Nessuna altra persona è stata arrestata o indagata nel caso. La vittima è stata trovata morta in casa con segni di violenza.

Mario Bonifazi, il 71enne fermato per l'omicidio dell'ex moglie Tania Sperindio a Coriano, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande di carabinieri e pm. Indagato per omicidio volontario, è detenuto nel carcere di Rimini. L'aggressione avvenuta dopo l'incontro con un geometra finalizzato alla vendita della casa di famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Coriano, Tania Sperindio uccisa in casa: l’ex marito chiama il 112 e confessa il femminicidioUn uomo ha chiamato il 112 confessando di aver ucciso la ex moglie, trovata morta nella sua abitazione a Mulazzano, frazione di Coriano.

Tania Sperindio e la separazione dall'ex marito che l'ha uccisa a martellate: «Gli aveva concesso di rimanere, dividendo la casa. Sognava di leggere un libro in pace»Tania Sperindio, 62 anni, è stata uccisa a martellate dall'ex marito in un episodio avvenuto nella zona di Coriano, nel Riminese.

Temi più discussi: Uccide l'ex moglie, chiama i carabinieri e li aspetta vicino al corpo. I vicini: Fino a due ore prima era al circolo; Tania Sperindio uccisa a martellate dall'ex marito Mario Bonifazi, aveva 63 anni: choc a Mulazzano; Uccide la ex moglie e chiama i carabinieri: L’ho ammazzata, femminicidio nel Riminese; RIMINI: Donna uccisa a Coriano, fermato il compagno.

Femminicidio a Mulazzano, nel comune di Coriano (Rimini), dove una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa a martellate dall'ex marito Mario Bonifazi, 71 anni. I due erano separati da tre anni e divorziati da uno. Secondo le prime ricostruzioni, è x.com

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