Un rappresentante di Forza Italia ha affermato che, nonostante un errore, è giusto perdonare un uomo coinvolto in un caso legale. Ha sottolineato che il perdono sociale può essere concesso attraverso la grazia, una prerogativa del capo dello Stato, che deciderà in modo autonomo e nei tempi appropriati. La posizione del partito rimane fedele alle proprie convinzioni, senza proporre modifiche alla legge vigente.

Fa chiarezza Antonio Tajani sul caso Roggero: «Noi di Forza Italia crediamo sia giusto e opportuno un perdono sociale per quest’uomo». Che passi attraverso la «grazia, certo, che resta prerogativa del capo dello Stato», il quale deciderà liberamente e nei tempi necessari il da farsi. Ma non è nelle corde del suo partito «cambiare leggi, andare a visitarlo in carcere o candidarlo», come chiede la Lega. Chiedere «perdono sociale» significa comunque prendere le distanze da quel gesto?«Non c’è dubbio, per noi Roggero ha sbagliato. Ha commesso un reato, è colpevole. È andato oltre la legittima difesa, e non abbiamo nulla da contestare alla magistratura che ha giudicato. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Tajani: «Per noi Roggero ha sbagliato, ma ora è giusto perdonarlo. La legge non va cambiata, seguiamo le nostre idee»

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