Il ministro Tajani ha espresso sostegno alla richiesta di grazia per Roggero, affermando che, sebbene abbia commesso un errore, è stato vittima di numerose aggressioni. Secondo Tajani, Roggero ha agito per difendere la famiglia e meriterebbe il perdono della società. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla clemenza e sui motivi che possono giustificare un intervento di clemenza nel sistema giudiziario.

“Un uomo che ha sbagliato, ma è stato vittima di tali e tante aggressioni; è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società”. E’ la descrizione che fa il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a due rapinatori in fuga. Tajani conferma di aderire alla proposta dei gruppi parlamentari di centrodestra di chiedere la grazia per Roggero. “Poi sarà il presidente della Repubblica, ovviamente, a decidere, ma ritengo sia giusto compiere questo passo” dice Tajani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anche il “moderato” Tajani per la grazia a Roggero: “Ha sbagliato ma è stato vittima di così tante aggressioni…”

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