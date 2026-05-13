Garlasco il ministro Nordio contro la condanna di Stasi | Paradossale ma com' è stato possibile? La legge va cambiata

Durante un convegno, il ministro della Giustizia ha commentato la condanna di un imputato in un caso di omicidio avvenuto a Garlasco, definendola paradossale e chiedendo un cambiamento della legge. Ha espresso sorpresa su come sia stato possibile arrivare a questa decisione giudiziaria, sottolineando la necessità di intervenire per modificare le norme attuali. La vicenda riguarda un episodio giudiziario che ha attirato l’attenzione pubblica.

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A margine di un convegno, il ministro della Giustizia ha parlato del delitto tornato al centro della cronaca con le nuove indagini su Andrea Sempio, commentando l'aspetto paradossale di "una legislazione per la quale una persona assolta in primo e in secondo grado può poi, senza nuove prove, essere.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, il ministro Nordio contro la condanna di Stasi: "Paradossale, ma com'è stato possibile? La legge va cambiata" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, il ministro Nordio: "Condanna Stasi? Paradossale, legge va cambiata""Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una... Leggi anche: Nordio sul caso Garlasco: "Com'è stato possibile condannare Stasi? La legge va cambiata" Temi più discussi: Delitto di Garlasco, per i pm 21 elementi utili a provare la colpevolezza di Andrea Sempio; Realpolitik: Garlasco, l'intercettazione di Sempio che cambia tutto Video; Garlasco: anche Nordio dice la sua, aumentando la confusione; Ministro Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per dichiarazioni a 'È sempre Cartabianca'?. Se il ministro Nordio rilascia tali dichiarazioni, significa che ha esaminato attentamente la documentazione, e ciò mi fa nutrire maggiori speranze per Alberto Stasi. #garlasco x.com Ho capito, ho sbagliato. Le scuse del ministro Giuli e il richiamo della leader Meloni: basta errori, ora ripartiamo - reddit.com reddit Garlasco, Carlo Nordio: «Come è stato possibile condannare Alberto Stasi dopo due assoluzioni e senza nuove prove? Un paradosso»Il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna sul caso di Garlasco e critica la condanna che la Cassazione ha dato ad Alberto Stasi nel 2013. «Se una persona può ... leggo.it Nordio sul caso Garlasco: Com'è stato possibile condannare Stasi? La legge va cambiataIl guardasigilli critica il meccanismo processuale che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi: Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi c ... ilgiornale.it