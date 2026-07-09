Mosca ha reagito all’espulsione di due funzionari dall’ambasciata russa in Italia definendo la risposta come una ritorsione priva di senso. L’Italia aveva accusato i due di svolgere attività di spionaggio contro la sicurezza nazionale. La decisione di espulsione è stata comunicata ufficialmente e le autorità italiane hanno affermato che i due funzionari erano coinvolti in operazioni di intelligence non autorizzate. La risposta russa non ha specificato ulteriori dettagli o azioni successive.

(LaPresse) La risposta di Mosca all’espulsione di due addetti militari dall’ambasciata russa a Roma “è una ritorsione priva di senso. Il problema è che i due espulsi dall’Italia facevano un’attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. E questo è dimostrato. La Russia deve dimostrare che le persone che espelle hanno compiuto atti di spionaggio a danno della Federazione russa”. Così il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito, commenta la nota del ministero degli Esteri russo con la quale viene annunciata “una risposta adeguata” all’espulsione di due cittadini russi coinvolti in un’inchiesta della procura della Capitale su episodi di spionaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Spionaggio, Tajani: Da Mosca ritorsione politica priva di senso, abbiamo espulso due spie

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