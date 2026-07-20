Dopo il Grand Prix di Roma dell’inizio del mese di giugno, la nazionale italiana di taekwondo è pronta a tornare in scena per un nuovo appuntamento del calendario internazionale di un 2026 intensissimo, che vedrà poi gli azzurri cominciare a preparare i Giochi del Mediterraneo di Taranto. L’evento nel mirino è il Portugal Open, torneo G1 che si terrà il 25 e 26 luglio sui tatami lusitani del Pavilhão Desportivo Municipal di Vila Nova de Gaia. La formazione tricolore, scelta dallo staff tecnico, prevede 9 atleti, fra seniores e juniores: 3 uomini e 6 donne. Fra loro vi sono alcuni elementi molto interessanti come Abderrahman Touiar (-58 kg), medaglia d’argento agli ultimi Europei e capace di arrampicarsi sino ai quarti di finale al Grand Prix di Roma, Ludovico Iurlaro (-63 kg), oltre a Lucia Pezzolla (-62 kg) e Anna Frassica (-53 kg). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Taekwondo, i convocati dell’Italia per il Portugal Open: torna in gara Abderrahman Touiar

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