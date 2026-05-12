L’Italia scopre un nuovo talento! Abderrahman Touiar in semifinale agli Europei di taekwondo nella categoria di Dell’Aquila!

Durante la seconda giornata dei Campionati Europei di taekwondo 2026, in corso a Monaco di Baviera, un atleta italiano è riuscito ad arrivare in semifinale nella categoria di Dell’Aquila. Con questa prestazione, l’Italia ottiene la sua seconda medaglia della manifestazione, che rappresenta il primo grande appuntamento internazionale della stagione. La competizione coinvolge numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei e si sta svolgendo nel rispetto delle regole stabilite dagli organizzatori.

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Seconda giornata di gara e seconda medaglia per l’Italia ai Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Dopo il bronzo conquistato ieri da Dennis Baretta nei -68 kg, la spedizione azzurra è già certa infatti di salire sul podio anche con Abderrahman Touiar nella categoria olimpica -58 kg. Convocato in extremis al posto dell’infortunato Vito Dell’Aquila, il giovane talento italiano laureatosi lo scorso dicembre campione d’Europa U21 (nei -54 kg) ha sfruttato nel migliore dei modi la sua occasione dando spettacolo sin dal primo turno sulla pedana bavarese e facendosi strada fino alle semifinali della rassegna continentale assoluta, torneo di livello G4 ai fini del ranking mondiale e olimpico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia scopre un nuovo talento! Abderrahman Touiar in semifinale agli Europei di taekwondo nella categoria di Dell’Aquila! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Taekwondo: Vito Dell’Aquila non sarà presente agli Europei 2026In vista degli Europei 2026 di taekwondo, non arrivano buone notizie per l’Italia. Europei taekwondo 2026: i convocati dell’Italia. Alessio e Dell’Aquila le stelle, c’è spazio per i giovaniDa lunedì 11 a giovedì 14 maggio Monaco di Baviera ospiterà i Campionati Europei di taekwondo 2026, uno degli appuntamenti più importanti della...