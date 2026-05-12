Abderrahman Touiar argento agli Europei di taekwondo a 17 anni! Un nuovo gioiello sulle orme di Dell’Aquila

Durante i Campionati Europei di taekwondo 2026, in corso a Monaco di Baviera, un giovane atleta di 17 anni ha conquistato la medaglia d’argento. L’evento si svolge nel BMW Park e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni. L’atleta in questione, già noto nel circuito giovanile, ha raggiunto questo risultato in una competizione che si concluderà nelle prossime settimane.

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Un Abderrahman Touiar in grande spolvero ha ottenuto la medaglia d’argento in occasione dei Campionati Europei 2026 di taekwondo, evento attualmente in fase di svolgimento a Monaco di Baviera (Germania), precisamente sul tatami del BMW Park. Prestazione eccellente per il giovanissimo azzurro, il quale non ha sentito la pressione lottando ad armi pari con il più che competitivo Georgii Gurstiev, già medaglia d’argento ai Mondiali di Baku 2023. Si tratta di un segnale importante, considerando la categoria d’appartenenza, la -58 kg, la stessa del Campione Olimpico Vito Dell’Aquila. Riavvolgiamo un momento il nastro. Dopo aver compiuto un...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Abderrahman Touiar argento agli Europei di taekwondo a 17 anni! Un nuovo gioiello sulle orme di Dell’Aquila ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Italia scopre un nuovo talento! Abderrahman Touiar in semifinale agli Europei di taekwondo nella categoria di Dell’Aquila!Seconda giornata di gara e seconda medaglia per l’Italia ai Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale... Taekwondo: Vito Dell’Aquila non sarà presente agli Europei 2026In vista degli Europei 2026 di taekwondo, non arrivano buone notizie per l’Italia.