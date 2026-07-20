Jonas Vingegaard si è ritirato dal Tour de France 2026 dopo una caduta durante la corsa. Poco dopo, alcune voci hanno suggerito un possibile legame tra l’incidente e un controllo antidoping effettuato alle due di notte. La notizia ha suscitato tensione tra i corridori, lasciando il gruppo con un senso di insoddisfazione e incertezza. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata sulle cause del ritiro o sui controlli.

L’incidente occorso a Jonas Vingegaard, con tanto di ritiro dal Tour de France 2026, ha lasciato nel gruppo che sta affrontando in queste settimane la Grande Boucle un senso di sofferenza e incompiutezza. In tanti sono intervenuti sul tema, compreso quel Tadej Pogacar – maglia gialla saldissima in testa alla classifica – che dal suo punto di vista ha “tirato in ballo” anche il fatto che nella notte precedente all’ultima tappa disputata, diversi corridori siano stati sottoposti a controlli antidoping a sorpresa. Così il fuoriclasse sloveno ai media: “La caduta di Vingegaard? Mi ha fatto pensare che oggi abbiamo avuto un controllo antidoping in piena notte, lui lo ha avuto alle 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Caduta di Vingegaard? L’antidoping alle 2 di notte: potrebbe esserci un legame”

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Pogacar contra Vingegaard - alle Siege der Stars im Jahr 2026

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