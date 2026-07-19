Pogacar sulla caduta di Vingegaard | Controllato alle 2 dall'antidoping forse non era lucido

Tadej Pogacar ha commentato la caduta di Jonas Vingegaard, che ha portato al ritiro dal Tour per una frattura alla clavicola. Pogacar ha detto che Vingegaard è stato controllato alle 2 del mattino dall’antidoping, suggerendo che potrebbe non essere stato lucido al momento. La caduta ha causato il ritiro di Vingegaard dalla corsa.

A fronte della brutta caduta che ha costretto Vingegaard al ritiro dal Tour per la frattura della clavicola, Tadej Pogacar espone il suo pensiero: "E' stato svegliato alle 2. l'unico momento in cui riusciamo davvero a riposare, la notte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Pogacar contra Vingegaard - alle Siege der Stars im Jahr 2026

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