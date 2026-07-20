Il virus dell’influenza A è in grado di riprogrammare le cellule umane infettate, prendendo il controllo del loro macchinario molecolare per favorire la produzione di nuove particelle virali. Un processo noto da tempo agli scienziati, ma che ora è stato osservato per la prima volta nel dettaglio all’interno di cellule vive e intatte. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Microbiology, potrebbe rappresentare un passo importante verso lo sviluppo di farmaci antivirali e vaccini più efficaci. La ricerca è stata condotta da un team internazionale guidato dal Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL) di Amburgo e dall’Istituto Leibniz per la farmacologia molecolare (FMP) di Berlino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svelato come il virus dell’influenza “riprogramma” le cellule infettate. Lo studio su Nature

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